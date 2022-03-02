В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору, есть погибшие и раненые

По его словам, бомба попала в жилой дом на улице Сабурова недалеко от больницы №2.

"Бомб было несколько. Дом полностью уничтожен. В больнице выбило все окна и двери", – рассказал он.

В посте мэр уточнил, что повреждены еще несколько частных домов рядом.

"Пока неизвестны последствия поражения, работают пожарные. Но авиационный удар по больнице – это уже не преступление, а агония бессилия перед армией. Перед теми, чей дух несокрушим", – написал Сухомлин.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook, что спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.

Позже ГСЧС уточнила, что в результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов (в трех из них возник пожар). По предварительной информации, погибло два человека, трое получили травмы. Спасатели предположили, что под завалами могут находиться люди.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (действует при Министерстве культуры и информационной политики) сообщил в Telegram, что оккупанты целились по базе 95-й десантной бригады.

В соцсетях публикуют видео последствий пожара. На них видно, что горят дома в жилом секторе.