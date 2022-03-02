В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору, есть погибшие и раненые

По его словам, бомба попала в жилой дом на улице Сабурова недалеко от больницы №2.
"Бомб было несколько. Дом полностью уничтожен. В больнице выбило все окна и двери", – рассказал он.
В посте мэр уточнил, что повреждены еще несколько частных домов рядом.
"Пока неизвестны последствия поражения, работают пожарные. Но авиационный удар по больнице – это уже не преступление, а агония бессилия перед армией. Перед теми, чей дух несокрушим", – написал Сухомлин.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook, что спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.
Позже ГСЧС уточнила, что в результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов (в трех из них возник пожар). По предварительной информации, погибло два человека, трое получили травмы. Спасатели предположили, что под завалами могут находиться люди.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (действует при Министерстве культуры и информационной политики) сообщил в Telegram, что оккупанты целились по базе 95-й десантной бригады.
В соцсетях публикуют видео последствий пожара. На них видно, что горят дома в жилом секторе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
1 марта российская армия нанесла удары по многим населенным пунктам Украины. В частности, в Харькове оккупанты обстреляли центр города, в том числе здание облгосадминистрации, и жилые кварталы. По предварительным данным, погибли десятки харьковчан.