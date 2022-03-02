Российские оккупанты обстреливают Лисичанск и Северодонецк. Под огнем жилые дома и детсад

В 11.30 в результате обстрела Лисичанска загорелся магазин на проспекте Победы. Также было прямое попадание в пивзавод с последующим возгоранием. По прибытии было установлено, что открытое горение не обнаружено, далее проводится разведка.

На улице Московская в жилой дом попала отстреленная ракета от "Смерча", повреждены две комнаты и перекрытие дома. Пострадавших нет.

В Северодонецке после обстрелов в 11.35 начали поступать сообщения о попадании снарядов в детский сад, в нескольких жилых домах выбиты стекла в окнах. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Гайда добавил, что после обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша и перебита теплосеть. В подвальном помещении находится около 10 человек (восемь детей). Принимаются меры по их эвакуации.