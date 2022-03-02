"Этот народ победить нельзя". В Николаевской области жители захватили российский комплекс стоимостью $15 млн

"Терпеть не могу победных реляций, бряцаний оружием и шапкозакидательства. Война – это страшное горе. Но этот народ победить нельзя", – написал Филатов.

Он сообщил, что местные жители даже не подозревали, какой ценный трофей завоевали.

"Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс "Панцирь-С" стоимостью $15 млн", – говорится в сообщении.

Филатов добавил, что сопровождавшие комплекс оккупанты разбежались "по украинским полям, как крысы".