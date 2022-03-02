"Укрпошта" объявила конкурс на разработку эскиза марки "Русский военный корабль, иди нах...й!"

Эскиз, победивший в народном голосовании, "Укрпошта" напечатает спецтиражом уже в ближайшее время. Почтовый оператор призывает как профессиональных иллюстраторов, так и любителей и всех желающих присоединиться к конкурсу – рисовать эскизы и таким образом снять психологическое напряжение от проживания войны.

"Филателия всегда очень чувствительно реагирует на знаковые события не только прошлого, но и настоящего. Еще неделю назад в этот день мы планировали вспомнить лучшие за всю 30-летнюю историю украинских марок знаки почтовой оплаты. И в этот перечень точно вошли бы марки "Передова" и "Слава Украине!". Однако нападение страны-агрессора на наши мирные города, подлое начало Россией войны и те преступления, которые совершают на нашей земле, внесли коррективы", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

К участию в конкурсе приглашаются украинские иллюстраторы, художники, дизайнеры, с помощью художественных образов готовые воспроизвести в эскизе емкость и силу ответа украинских защитников острова Змеиный. Эскиз нужно представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg, 600 dpi. Количество работ от одного участника не ограничено.

Сбор эскизов продлится с 1-го по 4 марта 2022 года включительно. Все отправленные на конкурс работы будут представлены на странице "Укрпошти" в Facebook для проведения народного голосования. Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет опубликована "Укрпоштой" массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.

Конкурсные работы нужно отправлять по адресу [email protected] с пометкой "Конкурс", с указанием фамилии и имени автора работы и его контактных данных (телефон или e-mail).