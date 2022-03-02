Кулеба: Мы обратились к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, но есть и альтернативные механизмы обеспечения нашей воздушной безопасности

Кулеба: Мы сделаем все, чтобы защитить украинцев с воздуха Фото: ЕРА

"Мы обратились к НАТО с такой просьбой. Они этот вопрос рассматривают. Я понимаю, что в публичном сознании это самый лучший шаг, но с профессиональной точки зрения для обороны Украины есть и альтернативные механизмы обеспечения нашей воздушной безопасности. Мы над ними работаем. Во всех моих международных беседах, так же как и у президента Украины, тема противовоздушной и противоракетной безопасности – это абсолютный топ из всех приоритетов. Мы сделаем все, чтобы защитить украинцев с воздуха", – сказал Кулеба.

Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.