Кулеба: Мы обратились к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, но есть и альтернативные механизмы обеспечения нашей воздушной безопасности

"Мы обратились к НАТО с такой просьбой. Они этот вопрос рассматривают. Я понимаю, что в публичном сознании это самый лучший шаг, но с профессиональной точки зрения для обороны Украины есть и альтернативные механизмы обеспечения нашей воздушной безопасности. Мы над ними работаем. Во всех моих международных беседах, так же как и у президента Украины, тема противовоздушной и противоракетной безопасности – это абсолютный топ из всех приоритетов. Мы сделаем все, чтобы защитить украинцев с воздуха", – сказал Кулеба.
Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.