В Нидерландах на митинге призывали закрыть небо над Украиной

Сегодня в центре города собралось более 200 человек. Среди них были не только украинцы, но и граждане Нидерландов, Бельгии, Польши и Грузии.

Митингующие пришли с флагами Украины, а также с плакатами с изображением украинских городов до нападения РФ на Украину и после.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.