В Киевской области от снаряда российских оккупантов погиб ребенок – Офис генпрокурора

28 февраля, находясь с семьей между селами Бузово и Туровщина в Киевской области, мальчик 2008 года рождения был убит осколком снаряда, выпущенного вооруженными силами Российской федерации, сообщили в ведомстве.

"Семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения. Снаряд оккупантов разорвался в 100–200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов. Мы фиксируем каждый факт агрессии России. Весь мир должен видеть, как наших детей нашу страну разрывает оружие захватчика и помочь нам наказать агрессора!" – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Головановская окружная прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



