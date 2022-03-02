"Пусть придет мир". 163 нобелевских лауреата подписали письмо в поддержку Украины

"Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента [Владимира] Путина начало неоправданную военную агрессию – ничто другое как войну – против соседнего государства, Украины", – говорится в письме.
Авторы обращения отмечают, что российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что "Все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".
Также это нападение игнорирует Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины, подчеркивается в письме.
"Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения... Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", – отмечают авторы.
Лауреаты подчеркнули, что уважают спокойствие и силу украинцев.
"Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир", – подытожили в письме.
Также персональные обращения с призывами к прекращению войны написали 44-й президент США Барак Обама, 39-й президента США Джимми Картер и духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама (все они – лауреаты нобелевской премии).
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.