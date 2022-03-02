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Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из РФ, а крупнейшие киностудии Голливуда отменили премьеры в РФ

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Киностудии массово отказываются прокатывать свои фильмы в России
Киностудии массово отказываются прокатывать свои фильмы в России
Фото: depositphotos.com

Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за ситуации в Украине, сообщили 1 марта в пресс-службе фестиваля.

"Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля добавили, что их мысли обращены к украинским артистам и профессионалам киноиндустрии, а также их семьям, жизни которых сейчас в опасности. 

Также из-за войны России против Украины крупнейшие голливудские киностудии отменяют прокат своих фильмов в РФ. Одной из первых о таком решении сообщила студия Disney.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", – сообщила компания.

Вслед за Disney от проката отказалась Warner Bros, отмечает The Time. В частности, компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" за день до официального релиза.

Об отмене проката своих фильмов заявила и компания Sony, пишет The Washington Post. В РФ не выйдет лента "Морбиус", премьера которой была назначена на 24 марта. Также отказались прокатывать свои фильмы киностудии Paramount и Universal Pictures.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Российские воска в тот же день начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Оккупанты атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

В ответ на нападение Запад начал массово вводить санкции против РФ. Под них попали российские банки, Центробанк и минфин РФ, Российский фонд прямых инвестиций. Также в санкционные списки попали многие чиновники РФ, в том числе и Путин.

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От сотрудничества с Россией массово отказываются международные компании и бренды. Среди них Apple, Nike, автопроизводители Ford, Hyundai, Skoda, Harley-Davidson, General Motors, Volvo, сервисы Onlyfans и LetyShops, служба доставки DHL и многие другие, пишет VC.ru.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Каннский кинофестиваль, культура, Голливуд, война России против Украины, Sony, Disney, Warner Bros.
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