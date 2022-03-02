Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из РФ, а крупнейшие киностудии Голливуда отменили премьеры в РФ

"Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля добавили, что их мысли обращены к украинским артистам и профессионалам киноиндустрии, а также их семьям, жизни которых сейчас в опасности.

Также из-за войны России против Украины крупнейшие голливудские киностудии отменяют прокат своих фильмов в РФ. Одной из первых о таком решении сообщила студия Disney.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", – сообщила компания.

Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

Вслед за Disney от проката отказалась Warner Bros, отмечает The Time. В частности, компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" за день до официального релиза.

Об отмене проката своих фильмов заявила и компания Sony, пишет The Washington Post. В РФ не выйдет лента "Морбиус", премьера которой была назначена на 24 марта. Также отказались прокатывать свои фильмы киностудии Paramount и Universal Pictures.