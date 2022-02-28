Shell отказалась от сотрудничества с "Газпромом" и выходит из "Северного потока – 2"

"Правление Shell сегодня объявило о намерении выйти из своих совместных предприятий с "Газпромом" и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в объекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2", 50-процентную долю в "Салым Петролеум". Shell также намерена прекратить свое участие в проекте трубопровода "Северный поток – 2", – сказано в заявлении.

Гендиректор Shell Бен ван Берден заявил, что шокирован гибелью людей в Украине "в результате бессмысленного акта военной агрессии, который угрожает европейской безопасности".