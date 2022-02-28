Власти США рекомендуют американцам покинуть Россию

В связи с закрытием неба многими странами для самолетов РФ в США советуют американцам выехать из России, пока это возможно Фото: depositphotos.com

"Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного выезда из России через все еще доступные коммерческие варианты", – говорится в сообщении.

Также в посольстве дали несколько советов своим гражданам, находящимся в РФ:

следите за обновлениями в местных и международных СМИ;

сообщите друзьям и семье о вашей безопасности;

будьте в курсе вашего окружения;

будьте бдительны в местах, часто посещаемых туристами/жителями Запада;

пересмотрите свои личные планы безопасности;

имейте при себе надлежащее удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой;

разработайте план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США.

После начала российского вторжения в Украину Европейский союз решил полностью закрыть воздушное пространство для российских самолетов.