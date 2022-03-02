Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в России

Он поблагодарил за это гендиректора компании Тима Кука.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, западные страны ввели санкции против ряда российских банков. Сначала Apple Pay, а также Google Pay отключили клиентам этих банков.

Позже, как пишет Федоров, Apple решила полностью прекратить работу Apple Pay в России.

В заявлении компании, которое опубликовал журналист BuzzFeed News Джон Пачковский, говорится, что Apple приостановила все продажи своей продукции и ограничивает Apple Pay. Кроме того, за пределами РФ в App Store больше нельзя скачать приложения российских пропагандистских СМИ – RT News и Sputnik News.