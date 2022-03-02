ЕС запрещает ввозить в Россию банкноты евро

"Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт евро разрешается за определенными исключениями. Это, в частности, личное пользование физическими лицами, путешествующими в Россию, или членами их ближайших семей, путешествующих с ними; официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума). В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.