Арестович об армии РФ: Из-за их глупейших ошибок мы в ближайшее время начнем перехватывать инициативу

"У меня устойчивое ощущение, что ВВХ (видимо, имеется в виду президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") обманывают. Среднее количество убитых в сутки российских военных – 1500 человек. Эти идиоты с перепугу натаскали себе сюда столько войск, что забили себе же все пути сообщения. Оно стянули сюда, под Киев и под Харьков 55% своих войск и стали сильно проседать на других направлениях количественно и качественно", – написал он.
Советник главы ОП обратил внимание, что уже третьи сутки подряд "любая их попытка действовать на отдельных направлениях заканчивается их разгромом".
"Ни одного успеха третий день подряд. Проход к Баштанке (Николаевская область) – разгром колонны, попытка десанта в Николаев – разгром десанта, попытка пройти под Кривой Рог – разгром колонны. Смотрите, из-за их глупейших оперативных ошибок мы в ближайшее время начнем перехватывать инициативу. И далее для них все явственнее замаячит призрак военного поражения: сначала на отдельных направлениях, а потом – и везде. Жмем", – заявил Арестович.
Он объяснил, что "сейчас главная задача для партизан – блокировать им движение тыловых колонн, которые идут вперед через оккупированные территории".
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.