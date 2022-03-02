Арестович об армии РФ: Из-за их глупейших ошибок мы в ближайшее время начнем перехватывать инициативу

Арестович отметил, что российские военные в Украине уже три дня без успехов Фото: radiosvoboda.org

"У меня устойчивое ощущение, что ВВХ (видимо, имеется в виду президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") обманывают. Среднее количество убитых в сутки российских военных – 1500 человек. Эти идиоты с перепугу натаскали себе сюда столько войск, что забили себе же все пути сообщения. Оно стянули сюда, под Киев и под Харьков 55% своих войск и стали сильно проседать на других направлениях количественно и качественно", – написал он.

Советник главы ОП обратил внимание, что уже третьи сутки подряд "любая их попытка действовать на отдельных направлениях заканчивается их разгромом".

"Ни одного успеха третий день подряд. Проход к Баштанке (Николаевская область) – разгром колонны, попытка десанта в Николаев – разгром десанта, попытка пройти под Кривой Рог – разгром колонны. Смотрите, из-за их глупейших оперативных ошибок мы в ближайшее время начнем перехватывать инициативу. И далее для них все явственнее замаячит призрак военного поражения: сначала на отдельных направлениях, а потом – и везде. Жмем", – заявил Арестович.

Он объяснил, что "сейчас главная задача для партизан – блокировать им движение тыловых колонн, которые идут вперед через оккупированные территории".