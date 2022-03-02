Добровольцы из 16 стран едут воевать за Украину – Кулеба

Кулеба: Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться против агрессора Фото: ЕРА

"Украинская дипломатия продолжает работать на победу. Дипломатический фронт проходит буквально по всем столицам мира. Три ключевых задачи, которые мы сейчас решаем: системное усиление обороны Украины, уничтожение российской экономики и депутинизация мира", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Украина мобилизовала в международную антивоенную коалицию 86 государств и 15 международных организаций.

"19 стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории. 10 стран предоставляют макрофинансовую помощь, 22 страны предоставляют гуманитарную помощь, из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек, и заявки продолжают поступать", – рассказал он.

Министр не уточнил, граждане каких государств едут в Украину воевать, но парламент Латвии 28 февраля разрешил гражданам страны воевать за Украину. В МИД Великобритании говорили, что Лондон не против, если британцы захотят поддержать ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – сказал Зеленский.