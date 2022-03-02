Добровольцы из 16 стран едут воевать за Украину – Кулеба

"Украинская дипломатия продолжает работать на победу. Дипломатический фронт проходит буквально по всем столицам мира. Три ключевых задачи, которые мы сейчас решаем: системное усиление обороны Украины, уничтожение российской экономики и депутинизация мира", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, Украина мобилизовала в международную антивоенную коалицию 86 государств и 15 международных организаций.
"19 стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории. 10 стран предоставляют макрофинансовую помощь, 22 страны предоставляют гуманитарную помощь, из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек, и заявки продолжают поступать", – рассказал он.
Министр не уточнил, граждане каких государств едут в Украину воевать, но парламент Латвии 28 февраля разрешил гражданам страны воевать за Украину. В МИД Великобритании говорили, что Лондон не против, если британцы захотят поддержать ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины.
"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – сказал Зеленский.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.