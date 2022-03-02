Силы спецопераций Украины заявили, что не будут брать в плен артиллеристов РФ, стрелявших по мирным городам

"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких, вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", – говорится в сообщении.
В ССО предупредили, что каждый артиллерийский расчет "будет зарезан, как свиньи", независимо от того, водитель это, наводчик, заряжающий или командир.
"Объясняем вам, Ваньки. Вы вроде бы далеко и стреляете по целям, которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы – все это для вас просто цели. Стрельнули, полетело, попали – за...бись. Правильно, пацаны? А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте, легче вам, мразям, уже не будет никогда. Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал", – объяснили украинские спецназовцы.
"Мы – не смерть, мы хуже", – предупредили они.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.