Силы спецопераций Украины заявили, что не будут брать в плен артиллеристов РФ, стрелявших по мирным городам

"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких, вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", – говорится в сообщении.

В ССО предупредили, что каждый артиллерийский расчет "будет зарезан, как свиньи", независимо от того, водитель это, наводчик, заряжающий или командир.

"Объясняем вам, Ваньки. Вы вроде бы далеко и стреляете по целям, которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы – все это для вас просто цели. Стрельнули, полетело, попали – за...бись. Правильно, пацаны? А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте, легче вам, мразям, уже не будет никогда. Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал", – объяснили украинские спецназовцы.

"Мы – не смерть, мы хуже", – предупредили они.