"В отличие от путинских фашистов мы не воюем с матерями и их пленными детьми". Украина будет выдавать пленных оккупантов их матерям

"Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев. Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена? Нужно позвонить на номер телефона, указанный в листовке, чтобы узнать, где находится ваш сын – в плену или погиб, – необходимо зайти в Telegram-канал "Груз 200", или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны +380894201860, +380894201861, +380894201862, или написать на почту [email protected]", – сказано в сообщении.
Если российский военнослужащий действительно находится в плену, его матери необходимо приехать в Киев.
"После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска, оттуда автобусами или на такси к польской границе, затем через территорию Польши нужно добраться до КПП с Украиной. Там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына. Мы, украинцы, в отличие от путинских фашистов не воюем с матерями и их пленными детьми", – подчеркнули в Минобороны.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.