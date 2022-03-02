"В отличие от путинских фашистов мы не воюем с матерями и их пленными детьми". Украина будет выдавать пленных оккупантов их матерям

По данным украинских властей, потери РФ в ходе вторжения в Украину составляют около 6 тыс. человек убитыми и ранеными. О количестве пленных не сообщалось Фото: EPA

"Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев. Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена? Нужно позвонить на номер телефона, указанный в листовке, чтобы узнать, где находится ваш сын – в плену или погиб, – необходимо зайти в Telegram-канал "Груз 200", или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны +380894201860, +380894201861, +380894201862, или написать на почту [email protected]", – сказано в сообщении.

Если российский военнослужащий действительно находится в плену, его матери необходимо приехать в Киев.

"После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска, оттуда автобусами или на такси к польской границе, затем через территорию Польши нужно добраться до КПП с Украиной. Там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына. Мы, украинцы, в отличие от путинских фашистов не воюем с матерями и их пленными детьми", – подчеркнули в Минобороны.