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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Забирай войска и убирайся из Украины". Киевляне, пережившие в детстве трагедию Бабьего Яра, обратились к Путину

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Жители Киева обратились к Путину
Жители Киева обратились к Путину
Скриншот: Jewish Confederation of Ukraine / YouTube

Киевляне, которые в детстве пережили Вторую мировую войну и трагедию Бабьего Яра, обратились к президенту России Владимиру Путину, который развязал войну против Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Видео было записано в бомбоубежище Еврейского дома в Киеве. Жители столицы вспоминали трагедию Бабьего Яра, унесшего жизни их семей – трагедию, которая повторилась на днях, когда российская ракета попала на территорию Бабьего Яра и забрала жизни пяти человек.

"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941-го встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!" – заявила одна из присутствующих.

Также к Путину обратился мужчина, которого зовут Олег Яковлевич.

"Я родился в 1940 году в городе Киеве. Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Сейчас я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины", – сказал он.

"Я Тамара Алексеевна, 1939 года рождения. До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941 году началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали в Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другое столетие, страшное… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…" – заявила еще одна женщина.

ВИДЕО
Видео: Jewish Confederation of Ukraine / YouTube


Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр"

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. 

По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человекМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

Теги: Россия, Владимир Путин, евреи, обстрелы, война России против Украины, Бабий Яр
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