"Забирай войска и убирайся из Украины". Киевляне, пережившие в детстве трагедию Бабьего Яра, обратились к Путину

Видео было записано в бомбоубежище Еврейского дома в Киеве. Жители столицы вспоминали трагедию Бабьего Яра, унесшего жизни их семей – трагедию, которая повторилась на днях, когда российская ракета попала на территорию Бабьего Яра и забрала жизни пяти человек.

"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941-го встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!" – заявила одна из присутствующих.

Также к Путину обратился мужчина, которого зовут Олег Яковлевич.

"Я родился в 1940 году в городе Киеве. Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Сейчас я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины", – сказал он.

"Я Тамара Алексеевна, 1939 года рождения. До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941 году началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали в Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другое столетие, страшное… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…" – заявила еще одна женщина.

ВИДЕО

Видео: Jewish Confederation of Ukraine / YouTube



