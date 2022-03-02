Гордон: Русские фашисты ударили бомбами по пеплу людей в Бабьем Яру, "Грады" бьют по Харькову. Фашисты еб...ные, горите в аду, пид...расы

"В сентябре 1941 года в моем родном и любимом городе немецкие нацисты расстреляли более 100 тыс. человек. Более 30 тыс. из них были жители Киева – евреи, которых расстреляли только за то, что они были евреями. Сегодня русские фашисты второй раз расстреляли в Бабьем Яру всех, кого в свое время застрелили немецкие фашисты. Сегодня они ударили своими бомбами по пеплу сотни тысяч людей, которые пострадали ни за что. Сегодня были убиты пять человек там же, в Бабьем Яру", – говорит он.
Журналист отметил, что русский фашизм, как и немецкий фашизм, бьет по Бабьему Яру, и никаких различий между ними нет.
"Они одинаковые – [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [президент России Владимир] Путин. Русские "Грады" ожесточенно бьют по Харькову. Это русскоязычному Харькову вы так несете "русский мир"? Фашисты еб...ные, горите в аду, пид...расы", – сказал он.
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Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр".
МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали.
По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.