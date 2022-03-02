Гордон: Русские фашисты ударили бомбами по пеплу людей в Бабьем Яру, "Грады" бьют по Харькову. Фашисты еб...ные, горите в аду, пид...расы

Гордон: Русские "Грады" ожесточенно бьют по Харькову. Это русскоязычному Харькову вы так несете "русский мир"? Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"В сентябре 1941 года в моем родном и любимом городе немецкие нацисты расстреляли более 100 тыс. человек. Более 30 тыс. из них были жители Киева – евреи, которых расстреляли только за то, что они были евреями. Сегодня русские фашисты второй раз расстреляли в Бабьем Яру всех, кого в свое время застрелили немецкие фашисты. Сегодня они ударили своими бомбами по пеплу сотни тысяч людей, которые пострадали ни за что. Сегодня были убиты пять человек там же, в Бабьем Яру", – говорит он.

Журналист отметил, что русский фашизм, как и немецкий фашизм, бьет по Бабьему Яру, и никаких различий между ними нет.

"Они одинаковые – [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [президент России Владимир] Путин. Русские "Грады" ожесточенно бьют по Харькову. Это русскоязычному Харькову вы так несете "русский мир"? Фашисты еб...ные, горите в аду, пид...расы", – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)