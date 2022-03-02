Писаренко – россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война

Писаренко: Остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Немедленно остановите! Фото: sergeypisarenko / Instagram

"Мы видим, как все происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией – это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Взорвали роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться, и сохранять иллюзию, что бомбы летят в военные объекты, – самая большая ошибка. Гибнут мирные люди и ни в чем не повинные дети", – сказал Писаренко.

Он добавил, что в войне также гибнут "мальчишки", которых посылают воевать.

"Остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Немедленно остановите!" – призвал Писаренко.

Во время съемки ролика рядом с Писаренко находился его коллега Евгений Никишин.