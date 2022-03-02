Писаренко – россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война

"Мы видим, как все происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией – это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Взорвали роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться, и сохранять иллюзию, что бомбы летят в военные объекты, – самая большая ошибка. Гибнут мирные люди и ни в чем не повинные дети", – сказал Писаренко.
Он добавил, что в войне также гибнут "мальчишки", которых посылают воевать.
"Остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Немедленно остановите!" – призвал Писаренко.
Во время съемки ролика рядом с Писаренко находился его коллега Евгений Никишин.
Российские актеры и квнщики Сергей Писаренко и Евгений Никишин оказались в Украине в момент нападения. Послушайте сами pic.twitter.com/KuBGhQaAjn— Михаил Роскин (@Roskin_M) March 1, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.