"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери

"Я долго держалась… Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на YouTube-канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу", – написала она.
Ровинская в посте разместила скриншот с канала Егоровой, на котором виден комментарии: "Иди на х...й. Твоя дочь Стася", "Мудачка", "Тебя будут судить", "Наигрываешь очень", "Херовая ты актриса, конечно".
26 января 2022 года Егорова впервые публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.
Украинский дизайнер Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
21 февраля Егорова в Twitter также поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.