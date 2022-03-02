"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео

Юлия Тимошенко стала одним из политиков, поделившихся снимком с оружием в руках Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко 26 февраля поделилась снимком, на котором она запечатлена в окружении членов своей партии. В руках политиков – автоматы.

"Украина будет сопротивляться! Русский военный корабль, иди на х...й!" – написала она.

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 26 февраля опубликовал фото, на котором тоже запечатлен с оружием в руках.

"Я бы не советовал врагу соваться в Киев! Сегодня передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства Кузницы на Рыбальском, крупнокалиберный пулемет и бронированную машину "Тритон", – написал он.

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Нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков 28 февраля обнародовал в Facebook фото, где он запечатлен с автоматом в руках.



Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков с автоматом в руках обратился к российским оккупантам – "безумным негодяям, развернувшим эту войну против Украины". Видео он опубликовал 28 февраля на своей странице в Facebook.

"Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле. В Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Хотите флешмоб? Тысячи и миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы – точно нет", – сказал Аваков.

Народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик 27 февраля в Instagram опубликовала фото с автоматом в руках.

"Учусь стрелять", – написала она.

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Общественный активист, бывший народный депутат Игорь Луценко 28 февраля опубликовал в Facebook пост со своим снимком на фоне ракетной установки.

"Защищаю природу", – написал он.