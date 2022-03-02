"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко 26 февраля поделилась снимком, на котором она запечатлена в окружении членов своей партии. В руках политиков – автоматы.
"Украина будет сопротивляться! Русский военный корабль, иди на х...й!" – написала она.
Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 26 февраля опубликовал фото, на котором тоже запечатлен с оружием в руках.
"Я бы не советовал врагу соваться в Киев! Сегодня передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства Кузницы на Рыбальском, крупнокалиберный пулемет и бронированную машину "Тритон", – написал он.
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Нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков 28 февраля обнародовал в Facebook фото, где он запечатлен с автоматом в руках.
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков с автоматом в руках обратился к российским оккупантам – "безумным негодяям, развернувшим эту войну против Украины". Видео он опубликовал 28 февраля на своей странице в Facebook.
"Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле. В Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Хотите флешмоб? Тысячи и миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы – точно нет", – сказал Аваков.
Народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик 27 февраля в Instagram опубликовала фото с автоматом в руках.
"Учусь стрелять", – написала она.
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Общественный активист, бывший народный депутат Игорь Луценко 28 февраля опубликовал в Facebook пост со своим снимком на фоне ракетной установки.
"Защищаю природу", – написал он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.