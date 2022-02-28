"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко

"Нас нельзя назвать добрыми знакомыми, но, может, ты увидишь, ты же знаешь, как все на самом деле. Дочь с мамой [твоего бывшего продюсера] Нателлы Крапивиной сидят в подвале под обстрелами россиян. Скажи правду, ведь право пользоваться украинским паспортом нужно заслужить", – написала Осадчая певице Loboda.

Фото: kosadcha / Instagram

"Ани Лорак, мы не общались восемь лет. Но украинка из Черновцов не может молчать, когда ее страну расстреливает Россия. Хотя здесь такое дело – карьера или Родина", – заявила Осадчая.

Фото: kosadcha / Instagram

"Регина Тодоренко, девушка с украинским паспортом и карьерой в России, не молчи!" – призвала Осадчая.