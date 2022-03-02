Зеленский: Для россиян Киев чужой. Но у них приказ – стереть нашу историю, стереть нашу страну

Зеленский отметил, что за семь дней войны у украинцев единства стало больше, чем за 30 лет независимости.
"Сначала нам было одинаково страшно, потом одинаково больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме покоя, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, в которых мы переживаем. Кроме Украины", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что украинцы стали единым целым.
"Вчера с утра на Площади свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова. Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр это особенная часть Киева, особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о 100 тыс. людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет?" – возмутился Зеленский.
Президент напомнил, что во времена советской власти в Бабьем Яру был построен телецентр и много других построек, чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра.
"Но за что его бомбили? Это уже за пределом человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех", – заявил Зеленский.
Он обратился к миллионам евреев по всему миру, чтобы те не молчали и говорили об убийствах Россией мирных людей.
Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр".
МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали.
По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.