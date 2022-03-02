Зеленский: Для россиян Киев чужой. Но у них приказ – стереть нашу историю, стереть нашу страну

Зеленский отметил, что за семь дней войны у украинцев единства стало больше, чем за 30 лет независимости Фото: EPA

Зеленский отметил, что за семь дней войны у украинцев единства стало больше, чем за 30 лет независимости.

"Сначала нам было одинаково страшно, потом одинаково больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме покоя, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, в которых мы переживаем. Кроме Украины", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы стали единым целым.

"Вчера с утра на Площади свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова. Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр это особенная часть Киева, особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о 100 тыс. людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет?" – возмутился Зеленский.

Президент напомнил, что во времена советской власти в Бабьем Яру был построен телецентр и много других построек, чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра.

"Но за что его бомбили? Это уже за пределом человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех", – заявил Зеленский.

Он обратился к миллионам евреев по всему миру, чтобы те не молчали и говорили об убийствах Россией мирных людей.