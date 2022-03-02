"ГОРДОН" публикует имена и фото диверсантов вражеских ДРГ и номера похищенных автомобилей, которые они могут использовать. Список

Так выглядит одна из улиц города Буча под Киевом после атаки оккупантов Фото: Стас Юрченко / graty.me

Мы публикуем оба списка. По информации источников издания, автомобили могут использоваться как ДРГ, так и для нанесения меток.

"ГОРДОН" обращается к украинцам с просьбой проявить внимательность и осторожность. В случае, если заметите автомобили или людей из этих списков, срочно обращайтесь в полицию или Службу безопасности Украины.