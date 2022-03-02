"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве

"В связи с текущими трагическими событиями мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего. Мир восторжествует, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину", – написали они.
Концерт был запланирован на 10 июля 2022 года.
Due to the current tragic events, it is with great sadness that we announce the cancellation of our Moscow show. This news feels insignificant given the gravity of what is happening. Peace will win and we hope for a time we can visit you again. We stand with Ukraine.— twenty one pilots (@twentyonepilots) March 1, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожено более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.