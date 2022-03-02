"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве

Twenty One Pilots: Сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего Фото: twenty one pilots / Twitter

"В связи с текущими трагическими событиями мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего. Мир восторжествует, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину", – написали они.

Концерт был запланирован на 10 июля 2022 года.