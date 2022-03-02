Россия нанесла по Украине более 450 ракетных ударов – Пентагон

В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.
Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.
По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила число обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в отношении этих городов Россия не предпринимала активных действий для их захвата.
О "большем прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает касательно южной части Украины. При этом Херсон американские военные считают "оспариваемым", несмотря на заявления РФ о захвате города.
В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом с нескольких направлений город Мариуполь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.