Россия нанесла по Украине более 450 ракетных ударов – Пентагон

В Пентагоне отметили, что российские военные запускали ракеты "всех мастей и размеров", в том числе малой и средней дальности, крылатые и надводные.

Американские военные подчеркивают, что у обеих сторон войны средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются жизнеспособными.

По оценкам минобороны США, "заметного движения" российских войск в направлении Киева 2 марта не было, но российская армия увеличила число обстрелов столицы Украины. Что касается Чернигова и Харькова, то в отношении этих городов Россия не предпринимала активных действий для их захвата.

О "большем прогрессе" российского вторжения Пентагон упоминает касательно южной части Украины. При этом Херсон американские военные считают "оспариваемым", несмотря на заявления РФ о захвате города.

В Пентагоне также предполагают, что Россия может попытаться взять штурмом с нескольких направлений город Мариуполь.