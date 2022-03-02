Пленный российский офицер рассказал, сколько ему платят за участие в войне против Украины

По словам задержанного оккупанта из Нижнего Новгорода, его мотивацией вступить в ряды российских войск было желание "заработать немного денег", потому что "не хватало на семью".

"[Украина] хорошая, [люди] хорошие, нормально приняли. Получил ранение – оказали первую помощь, накормили, напоили, дали где спать. Не бьют, не обижают. Не нужно воевать [с Украиной]", – сказал задержанный.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 27 февраля сказал, что зарплата украинских военнослужащих будет повышена до 100 тыс. грн.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в декабре 2021 года, что средняя зарплата в Вооруженных силах Украины составляет 10 200 грн. В январе "Forbes Украина" писал, что зарплата военнослужащего в зоне операции Объединенных сил составляет: 16 708 грн – при выполнении задач на второй линии обороны в зоне ООС, 27 208 грн – при выполнении задач на первой линии обороны в зоне ООС.