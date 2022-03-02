Пленный российский офицер рассказал, сколько ему платят за участие в войне против Украины

По словам задержанного оккупанта из Нижнего Новгорода, его мотивацией вступить в ряды российских войск было желание "заработать немного денег", потому что "не хватало на семью".
"[Украина] хорошая, [люди] хорошие, нормально приняли. Получил ранение – оказали первую помощь, накормили, напоили, дали где спать. Не бьют, не обижают. Не нужно воевать [с Украиной]", – сказал задержанный.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 27 февраля сказал, что зарплата украинских военнослужащих будет повышена до 100 тыс. грн.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в декабре 2021 года, что средняя зарплата в Вооруженных силах Украины составляет 10 200 грн. В январе "Forbes Украина" писал, что зарплата военнослужащего в зоне операции Объединенных сил составляет: 16 708 грн – при выполнении задач на второй линии обороны в зоне ООС, 27 208 грн – при выполнении задач на первой линии обороны в зоне ООС.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.