Зеленский: Наши военные сражаются не за деньги, но мы будем платить им по 100 тыс. грн в месяц

"Очевидно, что наши военные сражаются не за деньги. А за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа. Быть военным, защищать страну. И потому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тыс. грн в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: "Спасибо". А для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не окончится эта война", – сказал президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял в декабре 2021 года, что средняя зарплата в Вооруженных силах Украины составляет 10 200 грн. В январе "Forbes Украина" писал, что зарплата военнослужащего в зоне операции Объединенных сил составляет: 16 708 грн при выполнении задач на второй линии обороны в зоне ООС, 27 208 грн – при выполнении задач на первой линии обороны в зоне ООС.