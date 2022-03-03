"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня". Пленный российский военный рассказал о запасах провизии в оккупационных войсках

В СБУ отметили, что путинский план блицкрига в Украине уже провалился Фото: ЕРА

"[Президент РФ Владимир] Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю", – говорится в сообщении.

По словам задержанного оккупанта, по приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еду и воду и отправили воевать с Украиной.

"Следовательно, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего!" – подчеркнули в СБУ.