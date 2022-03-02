Утром оккупанты нанесли два авиаудара по Ирпеню, разрушен жилой дом. Фото и видео

По данным правоохранителей, ракеты попали в жилые дома, в городе поврежден газопровод.
По данным военного корреспондента канала "1+1" Андрея Цаплиенко, удар по домам наносили два российских штурмовика Су-25.
На видео, снятых после авиаудара, видна разрушенная новостройка.
В полиции уточнили, что пока им не поступала информация о погибших и пострадавших.
"Через дом от нас прилетело огромное количество "русского мира". Предварительно все живы. В наш тоже прилетело немного братской любви, но только спереди, где выбило окна", – написала в Facebook местная жительница Богдана Гайворонская.
Фото, которые она сделала после обстрела, опубликовала в Twitter "Украинская правда".
Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.— Українська правда * (@ukrpravda_news) March 2, 2022
Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.
Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq
Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек. Многие из них – переселенцы с Донбасса, отметило издание ТСН.
В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на Житомирской трассе и севере Вышгородского района сейчас наиболее опасно, сообщила Киевская облгосадминистрация. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил в опубликованном в Facebook видеообращении, что 3 марта состоится эвакуация из Ирпеня.
"Завтра состоится эвакуация женщин и детей из Ирпеня на киевский железнодорожный вокзал. Подчеркиваю: только женщин и детей! Кто желает покинуть Ирпень, приходите в 9.00 к нашему железнодорожному вокзалу", – написал он.
При этом Маркушин подчеркнул, что на сегодняшний день Ирпень на 100% контролируют Вооруженные силы Украины и бойцы территориальной обороны.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.