Утром оккупанты нанесли два авиаудара по Ирпеню, разрушен жилой дом. Фото и видео

По данным правоохранителей, ракеты попали в жилые дома, в городе поврежден газопровод.

По данным военного корреспондента канала "1+1" Андрея Цаплиенко, удар по домам наносили два российских штурмовика Су-25.

На видео, снятых после авиаудара, видна разрушенная новостройка.

В полиции уточнили, что пока им не поступала информация о погибших и пострадавших.

"Через дом от нас прилетело огромное количество "русского мира". Предварительно все живы. В наш тоже прилетело немного братской любви, но только спереди, где выбило окна", – написала в Facebook местная жительница Богдана Гайворонская.

Фото, которые она сделала после обстрела, опубликовала в Twitter "Украинская правда".

Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.



Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.



Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq — Українська правда * (@ukrpravda_news) March 2, 2022

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек. Многие из них – переселенцы с Донбасса, отметило издание ТСН.

В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на Житомирской трассе и севере Вышгородского района сейчас наиболее опасно, сообщила Киевская облгосадминистрация. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил в опубликованном в Facebook видеообращении, что 3 марта состоится эвакуация из Ирпеня.

"Завтра состоится эвакуация женщин и детей из Ирпеня на киевский железнодорожный вокзал. Подчеркиваю: только женщин и детей! Кто желает покинуть Ирпень, приходите в 9.00 к нашему железнодорожному вокзалу", – написал он.

При этом Маркушин подчеркнул, что на сегодняшний день Ирпень на 100% контролируют Вооруженные силы Украины и бойцы территориальной обороны.