Кличко: Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!

Кличко: Не теряйте выдержку, не верьте дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать наш город. Я призываю всех киевлян: не теряйте выдержку, не верьте дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!" – отметил он.

Кличко попросил без крайней необходимости не выходить на улицы, по сигналу тревоги следовать в укрытия и соблюдать комендантский час с 20.00 до 7.00.

Он добавил, что в городе установлены блокпосты и укрепления, критическая инфраструктура столицы и транспорт работают.

"Также, напомню, в столице уже работает гуманитарный штаб, собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна. Весь список и контакты штаба – на сайте городских властей. Также сообщу, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву. Жителям Бучи, которую разрушает и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", – сказал мэр.