Кличко: Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать наш город. Я призываю всех киевлян: не теряйте выдержку, не верьте дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!" – отметил он.
Кличко попросил без крайней необходимости не выходить на улицы, по сигналу тревоги следовать в укрытия и соблюдать комендантский час с 20.00 до 7.00.
Он добавил, что в городе установлены блокпосты и укрепления, критическая инфраструктура столицы и транспорт работают.
"Также, напомню, в столице уже работает гуманитарный штаб, собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна. Весь список и контакты штаба – на сайте городских властей. Также сообщу, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву. Жителям Бучи, которую разрушает и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", – сказал мэр.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.