Вопросы обеспечения военных решены, теперь Гуманитарный штаб работает для обеспечения необходимым всех киевлян – Кличко

Виталий Кличко: Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться Фото: kyivcity.gov.ua

"Столица делает все для обеспечения всем необходимым защитников, бойцов теробороны и киевлян, которым нужна помощь. Вопросы по обеспечению военных мы решили, теперь должны обеспечить их родных и близких, жителей столицы, которые остались дома или находятся в укрытиях. Именно для этого работает Гуманитарный штаб, который имеет опыт эффективной работы в период первого локдауна – во время пандемии коронавируса. Штаб создал электронную платформу, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города", – заявил Кличко.

По его словам, штаб будет решать вопросы обеспечения медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости прежде всего одиноких людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми и других.

Каждый киевлянин может выбрать направление, по которому может помочь: