Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Жирнова

"Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать происки врага в нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич", – рассказал Зеленский.
По его словам, Жирнов служил командующим силами поддержки.
"На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных сил Украины в 2014–2015 годах. Сейчас в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности. Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места", – подчеркнул глава государства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.