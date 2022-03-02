В СБУ показали оснащение российских оккупантов, которые направлялись захватывать Киев

В изъятой сумке российского военного, в частности, были карандаши, циркуль, калькулятор и большое количество учебников Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В изъятой сумке российского военного, в частности, были карандаши, циркуль, калькулятор и большое количество учебников.

"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками, чтобы ничего не забыть", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, на видео представлены военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.