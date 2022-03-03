Бывший депутат Госдумы пообещал заплатить $1 млн тому, кто передаст Путина правосудию "живым или мертвым"

Я, Пономарев Илья Владимирович, предлагаю $1 млн тому, кто доставит в руки международного правосудия живым или мертвым Путина Владимира Владимировича, родившегося 7 октября 1952 года, врио президента Российской Федерации, разыскиваемого за военные преступления против граждан Украины, а также за узурпацию власти и неоднократное грубое нарушение конституции Российской Федерации", – написал Пономарев.

Он призвал предпринимателей из РФ и Украины присоединиться к его инициативе и "увеличить вознаграждение за голову вышеозначенного Путина".

"Гарантирую безопасность и, в случае необходимости, анонимность граждан, выполнивших настоящий запрос", – подчеркнул Пономарев.

В качестве иллюстрации своего объявления он разместил изображение Путина в гробу.