Путин в клетке, россияне на улицах, развал России. Интервью Ходорковского Гордону. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью записали сегодня, она продолжалась менее часа.

Главной темой беседы стала война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины. Ходорковский говорил о влиянии санкций на экономику РФ, о готовности россиян выходить на антивоенные протесты, о том, каким будет завершение президентства Путина.

Он призвал россиян выходить на улицы и протестовать против войны и в конце программы расплакался, извиняясь перед украинцами.

Ходорковский родился в 1963 году в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева (сейчас – Российский химико-технологический университет), специальность – инженер-технолог, а также Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет), специальность – финансист.

В 1987 году Ходорковский с партнерами создал на базе центра НТТМ государственно-кооперативное объединение "Межотраслевые научно-технические программы", через два года появился одноименный банк. После распада СССР банк инвестировал в химическую и пищевую промышленность, производство строительных материалов, металлургию и нефтехимию, финучреждение приобрело ряд крупных активов, в том числе нефтяную компанию ЮКОС. Банк МЕНАТЕП был одним из крупнейших российских банков вплоть до кризиса 1998 года, а в октябре 1999-го был официально объявлен банкротом.

С 1997 года Ходорковский был сосредоточен на работе в компании ЮКОС, где стал председателем совета директоров. Он был совладельцем компании до 2004 года. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, Ходорковский с состоянием $15,2 млрд был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. Сейчас Ходорковский финансирует несколько правозащитных и медиапроектов в России, в частности "МБХ медиа" и "Открытые медиа".