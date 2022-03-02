ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин в клетке, россияне на улицах, развал России. Интервью Ходорковского Гордону. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским бизнесменом и оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью записали сегодня, она продолжалась менее часа.

Главной темой беседы стала война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины. Ходорковский говорил о влиянии санкций на экономику РФ, о готовности россиян выходить на антивоенные протесты, о том, каким будет завершение президентства Путина.

Он призвал россиян выходить на улицы и протестовать против войны и в конце программы расплакался, извиняясь перед украинцами.

Ходорковский родился в 1963 году в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева (сейчас – Российский химико-технологический университет), специальность – инженер-технолог, а также Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет), специальность – финансист.

В 1987 году Ходорковский с партнерами создал на базе центра НТТМ государственно-кооперативное объединение "Межотраслевые научно-технические программы", через два года появился одноименный банк. После распада СССР банк инвестировал в химическую и пищевую промышленность, производство строительных материалов, металлургию и нефтехимию, финучреждение приобрело ряд крупных активов, в том числе нефтяную компанию ЮКОС. Банк МЕНАТЕП был одним из крупнейших российских банков вплоть до кризиса 1998 года, а в октябре 1999-го был официально объявлен банкротом.

С 1997 года Ходорковский был сосредоточен на работе в компании ЮКОС, где стал председателем совета директоров. Он был совладельцем компании до 2004 года. В 2004 году, по оценкам российского ForbesХодорковский с состоянием $15,2 млрд был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. Сейчас Ходорковский финансирует несколько правозащитных и медиапроектов в России, в частности "МБХ медиа" и "Открытые медиа".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Теги: Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия напала на Украину, идет седьмой день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет седьмой день войны. Онлайн-репортаж G
Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!"
Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!" G
Елена ПОСКАННАЯ
Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины
Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины G
Захида АДЫЛОВА
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS