Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2022
 
Новости

Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михалок: Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем! Хватит этих Instagram-постов
Михалок: Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем! Хватит этих Instagram-постов

Солист группы "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок 1 марта в Instagram обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне России против Украины.

"Я хочу обратиться к российским рок-музыкантам, если такие еще остались. Почему вы молчите? Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем! Хватит этих Instagram-постов "No war!". Правда победит!" – заявил Михалок.

Он призвал музыкантов к более решительным заявлениям.

"Называйте вещи своими именами. Путин – убийца! Обращайтесь к своей аудитории. Те, кто ходил на ваши концерты, эти молодые п...здаболы, надевают военную форму и идут сюда, в Украину, на верную смерть! Все они тут погибнут. Где ваши песни? Где ваши стихи? Где ваш демарш, бл...дь?" – возмутился он.

"Ты должен быть гордым, как знамя:
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.
Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель –
Готовность войти на костер", – процитировал он поэта Валерия Брюсова.

"Саша Васильев, Юра Шевчук, "Мумий Тролль", Земфира, почему вы, бл...дь, молчите?" – Михалок обратился лично к российским рок-музыкантам.

Теги: Россия, Украина, война, Земфира, призыв, концерт, рок-музыка, Сергей Михалок, музыкант, Мумий Тролль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия напала на Украину, идет седьмой день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет седьмой день войны. Онлайн-репортаж
Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!"
Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!"
Елена ПОСКАННАЯ
Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины
Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины
Захида АДЫЛОВА
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин убийца!
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города Москву, Питер
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер
  Хор и оркестр "Метрополитен-опера" спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
  Хор и оркестр "Метрополитен-опера" спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Писаренко россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
Писаренко – россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS