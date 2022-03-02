Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!

"Я хочу обратиться к российским рок-музыкантам, если такие еще остались. Почему вы молчите? Хватит с нас этих подписанных гурьбой писем! Хватит этих Instagram-постов "No war!". Правда победит!" – заявил Михалок.
Он призвал музыкантов к более решительным заявлениям.
"Называйте вещи своими именами. Путин – убийца! Обращайтесь к своей аудитории. Те, кто ходил на ваши концерты, эти молодые п...здаболы, надевают военную форму и идут сюда, в Украину, на верную смерть! Все они тут погибнут. Где ваши песни? Где ваши стихи? Где ваш демарш, бл...дь?" – возмутился он.
"Ты должен быть гордым, как знамя:
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.
Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель –
Готовность войти на костер", – процитировал он поэта Валерия Брюсова.
"Саша Васильев, Юра Шевчук, "Мумий Тролль", Земфира, почему вы, бл...дь, молчите?" – Михалок обратился лично к российским рок-музыкантам.
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