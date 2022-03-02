Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2022
 
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Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"

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Бадоева: Это и есть наша реальная страшная сегодняшняя жизнь, а не по телевизору жизнь других
Бадоева: Это и есть наша реальная страшная сегодняшняя жизнь, а не по телевизору жизнь других
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram 28 февраля рассказала, что в Украине, на которую напала Россия, находятся ее родственники.

"Последние несколько дней мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?" И только после этого можно как-то начать двигаться. Столько страха, слез и боли не могло присниться в страшном сне. Я не знаю, как пережить этот ад, но я молюсь, чтобы это закончилось прямо сейчас, не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Родные, близкие, любимые, держитесь", – написала она.

Бадоева отметила, что ее слова и состояние ничего сейчас не стоят по сравнению с тем, что люди чувствуют, когда воют сирены и нужно куда-то бежать.

"И я сейчас понимаю, что это и есть наша реальная страшная сегодняшняя жизнь, а не по телевизору жизнь других", – отметила телеведущая.

Контекст:

Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственных передач "Другая жизнь", которая выходит на украинском канале "Интер", и "Жизнь других" на российском "Первом канале".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Теги: Россия, Украина, аэродром, агрессия, геноцид, вторжение, расследование, ракеты, телеведущая, Жанна Бадоева, удары, ранение, Орел и решка, Жизнь других
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