Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"

Бадоева: Это и есть наша реальная страшная сегодняшняя жизнь, а не по телевизору жизнь других Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Последние несколько дней мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?" И только после этого можно как-то начать двигаться. Столько страха, слез и боли не могло присниться в страшном сне. Я не знаю, как пережить этот ад, но я молюсь, чтобы это закончилось прямо сейчас, не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Родные, близкие, любимые, держитесь", – написала она.

Бадоева отметила, что ее слова и состояние ничего сейчас не стоят по сравнению с тем, что люди чувствуют, когда воют сирены и нужно куда-то бежать.

"И я сейчас понимаю, что это и есть наша реальная страшная сегодняшняя жизнь, а не по телевизору жизнь других", – отметила телеведущая.