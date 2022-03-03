Российские оккупанты обокрали церковь в Черниговской области. Они искали еду

"Российские оккупанты прибегли к мародерству. В Черниговской области в Корюковке обокрали местную церковь. Как отмечает диакон Скиновской церкви, россияне разбили окно, ограбили церковь, вынесли продукты. Не побрезговали даже копаться в помойке", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Украинские власти сообщают, что оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры для выведения мирного населения из зоны боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.