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США запускают оперативную группу, которая не позволит российским бизнесменам избежать санкций

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Оперативная группа будет следить, чтобы российский бизнес не смог избежать санкций
Оперативная группа будет следить, чтобы российский бизнес не смог избежать санкций
Фото: depositphotos.com

В составе министерства юстиции США появилась оперативная группа KleptoCapture, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских бизнесменов в рамках санкций. Об этом сообщило 2 марта министерство юстиции США.

Оперативная группа KleptoCapture будет работать при Канцелярии заместителя генерального прокурора США. В нее войдут агенты и аналитики из многочисленных правоохранительных органов, включая ФБР, Службу маршалов США, Секретную службу США, Департамент внутренней безопасности, Налоговое управление США и Службу почтовой инспекции США.

Группа будет использовать все инструменты и полномочия минюста США против попыток уклониться от экономических действий, введенных правительством США. Миссия группы будет включать:

  • расследование и судебное преследование за нарушение недавних и будущих санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину, а также санкций, введенных за предыдущие случаи российской агрессии и коррупции;
  • борьбу с незаконными попытками отменить ограничения, введенные в отношении российских финансовых организаций;
  • отслеживание попыток использовать криптовалюту для уклонения от санкций США и отмывания доходов;
  • использование органов гражданской и уголовной конфискации активов для ареста активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам.
Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к российскому президенту Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, война России против Украины, минюст США, бизнесмен
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