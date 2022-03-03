США запускают оперативную группу, которая не позволит российским бизнесменам избежать санкций

Оперативная группа KleptoCapture будет работать при Канцелярии заместителя генерального прокурора США. В нее войдут агенты и аналитики из многочисленных правоохранительных органов, включая ФБР, Службу маршалов США, Секретную службу США, Департамент внутренней безопасности, Налоговое управление США и Службу почтовой инспекции США.
Группа будет использовать все инструменты и полномочия минюста США против попыток уклониться от экономических действий, введенных правительством США. Миссия группы будет включать:
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к российскому президенту Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.
Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.