США запускают оперативную группу, которая не позволит российским бизнесменам избежать санкций

Оперативная группа KleptoCapture будет работать при Канцелярии заместителя генерального прокурора США. В нее войдут агенты и аналитики из многочисленных правоохранительных органов, включая ФБР, Службу маршалов США, Секретную службу США, Департамент внутренней безопасности, Налоговое управление США и Службу почтовой инспекции США.

Группа будет использовать все инструменты и полномочия минюста США против попыток уклониться от экономических действий, введенных правительством США. Миссия группы будет включать: