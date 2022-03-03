США готовят новые санкции против российских бизнесменов – СМИ

О некоторых санкциях может быть объявлено уже на этой неделе. Детали еще прорабатываются. По словам источника, Вашингтон также готовит санкции против большего числа чиновников из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
The Washington Post пишет, что санкционный список будет пересекаться с теми, против кого 28 февраля ввел санкции Евросоюз. В частности, в него может войти Алишер Усманов.
Министерство юстиции США 2 марта также запустило целевую группу, известную как KleptoCapture, целью которой будет давление на российских олигархов.
Reuters подчеркивает, что несколько человек, включенных в список ЕС, еще не включили в список Соединенных Штатов. Среди них исполнительный директор энергетического гиганта "Транснефть" Николай Токарев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.
Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.