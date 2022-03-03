США готовят новые санкции против российских бизнесменов – СМИ

Ожидается, что о некоторых санкциях США могут объявить на этой неделе Фото: depositphotos.com/

О некоторых санкциях может быть объявлено уже на этой неделе. Детали еще прорабатываются. По словам источника, Вашингтон также готовит санкции против большего числа чиновников из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

The Washington Post пишет, что санкционный список будет пересекаться с теми, против кого 28 февраля ввел санкции Евросоюз. В частности, в него может войти Алишер Усманов.

Министерство юстиции США 2 марта также запустило целевую группу, известную как KleptoCapture, целью которой будет давление на российских олигархов.

Reuters подчеркивает, что несколько человек, включенных в список ЕС, еще не включили в список Соединенных Штатов. Среди них исполнительный директор энергетического гиганта "Транснефть" Николай Токарев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.