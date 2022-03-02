России грозит дефолт из-за санкций – аналитики JP Morgan

В частности, в марте РФ должна провести выплаты на $700 млн по гособлигациям. Хотя Москва может иметь достаточные резервы для покрытия долгов, "на практике замораживание активов и другие меры могут повлиять на способность совершать платежи".

Аналитики указывают, что санкции США и других стран "создают большие проблемы для России при совершении платежей за границей".

Общий госдолг РФ составляет около $40 млрд, что не много для ее экономики, однако даже дефолт по одному из платежей может спровоцировать цепную реакцию, отмечают в JP Morgan.