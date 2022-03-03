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Украина начала "обнулять" государства-агрессоры Россию и Беларусь экономически

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Украина призвала международные компании полностью отказаться от сотрудничества с РФ и Беларусью
Украина призвала международные компании полностью отказаться от сотрудничества с РФ и Беларусью
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины приняло ряд мер, направленных на ослабление врага через его экономическое "обнуление". Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Для этого власти Украины уже направили ряд обращений к влиятельным экономическим компаниям и учреждениям.

"В компании Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетные рейтинговые агентства, оценивающие финансовую устойчивость разных государств. Наша просьба – снизить кредитный рейтинг России до минимально возможного, что повлечет за собой массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику России более уязвимой", – сообщила Свириденко.

Также в Международное бюро выставок направлена просьба закрыть российский павильон на Expo 2020 в Дубае и исключить Москву из списка кандидатов на проведение Expo 2030.

Участникам Генерального соглашения по тарифам и торговле направлен призыв применить самое широкое эмбарго на российскую продукцию или применить к нему неавтоматическое лицензирование, что сведет до минимума вывоз товаров из РФ. В частности, стали и сырья.

"К мощным мировым IT-компаниям, таким как Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation и многие другие. Наша просьба – заморозить текущие договоры с РФ, выполнение сервисных контрактов, предоставление любых услуг и лицензий. Сегодня ряд продуктов этих компаний Россия использует для того, чтобы убивать украинцев, разрушать их жилье и инфраструктуру, что противоречит духу и идеологии современного цифрового общества", – отметила министр.

Международную организацию труда Украина просит остановить членство России и Беларуси в МОТ, так как эти страны цинично растоптали международно признанные основополагающие права, свободы и гарантии, составляющие фундамент организации.

"Агрессия против Украины – это вызов всему цивилизованному миру, поэтому мы должны реагировать на него сообща. Следует задействовать все имеющиеся возможности и ресурсы, чтобы заставить Россию и Беларусь дорого заплатить за свои поступки и принудить их к миру. Рассчитываем на оперативную и конструктивную реакцию мирового экономического сообщества на небывалый со времен Второй мировой войны факт нападения на независимое государство в самом сердце Европы!" – подчеркнула Свириденко.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7002035483200437

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Microsoft, Украина, Беларусь, экономика, Министерство экономики, война России против Украины, Telegram, Alphabet, Intel, Юлия Свириденко, Meta
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