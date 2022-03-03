После санкций ЕС в Германии арестовали 156‑метровую яхту российского миллиардера Усманова – СМИ

В ЕС назвали Усманова (на фото) "прокремлевским олигархом", который особо тесно связан с Путиным Фото: EPA

156-метровая яхта Dilbar находится на верфи немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября, ее там переоборудовали.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкой судостроительной компании Lürssen Werft, которая строила ее по индивидуальному заказу.

На сайте фирмы сказано, что это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости. "Это одна из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и с точки зрения технологий", – отмечается в презентации судна.

Например, на Dilbar размещены самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетных площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Судно может вместить до 24 человек в 12 люксах.

Яхта Dilbar. Фото: lurssen.com

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и телеведущих из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попал и Усманов, который занимает 7-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России – 2021" (его состояние оценивается в $18,4 млрд). В ЕС назвали Усманова "прокремлевским олигархом", который особо тесно связан с президентом России Владимиром Путиным.

Усманов в своем заявлении, опубликованном на сайте Международной федерации фехтования (МФФ), назвал решение ЕС несправедливым. Он считает, что санкции "основаны на сфабрикованных и голословных обвинениях, которые задевают честь, достоинство и бизнес-репутацию". Бизнесмен пообещал "использовать все законные средства" для защиты репутации и временно ушел с должности руководителя МФФ.