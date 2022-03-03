Абрамович объявил о продаже "Челси" и пообещал передать вырученные деньги в фонд помощи пострадавшим в войне в Украине

Он сообщил, что принял такое решение в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров.

"Знайте, что это было невероятно сложное решение для меня и мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я считаю, что это в лучших интересах клуба", – сказано в заявлении.

Абрамович сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим в войне в Украине.

"Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнил бизнесмен.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн на тот момент), уточнил "Интерфакс".

Проживающий в США швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил швейцарской газете Blick, что ему "и еще трем людям" 1 марта поступило предложение купить клуб. Он сказал, что "Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии, он также хочет быстро избавиться от "Челси". Но, по словам швейцарского бизнесмена, Абрамович в настоящее время "требует [за "Челси"] слишком многого".

Associated Press сообщило, ссылаясь на информацию одного из потенциальных покупателей, что Абрамович хочет получить за клуб не менее $2,5 млрд.

Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании в связи с нападением России на Украину, отметила "Русская служба BBC". 24 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских банков и чиновников, а также анонсировал ограничения против богатых россиян. "Олигархи не смогут прятаться в Лондоне", – подчеркнул он.

Журнал Forbes оценивает состояние Абрамович в $14,5 млрд, он занимает 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Абрамович не комментировал вторжение России в Украину. На сегодняшний день только три российских бизнесмена – Михаил Фридман (состояние – $15,5 млрд, №11 в списке российского Forbes), Олег Тиньков ($4,7 млрд, 32-е место) и Олег Дерипаска ($3,8 млрд, 37-е место) – призвали прекратить боевые действия.