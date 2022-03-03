Оккупанты ударили по жилым домам в Чернигове

Информации о пострадавших пока нет Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Чаус отметил, что многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – написал он.

Также он опубликовал снимки с места происшествия.

Также фотографии последствий ракетного удара опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Позже Геращенко показал видео этого удара.