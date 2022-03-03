Российские оккупанты заняли Херсонскую облгосадминистрацию, ее руководитель утверждает, что продолжает исполнять обязанности

Лагута: Возглавляемый мною областной оперативный штаб продолжает работать и решать актуальные вопросы помощи жителям области Фото: Геннадій Лагута / Facebook

"Рашисты полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации", – написал он.

Лагута призвал украинцев не верить фейкам и не паниковать и подчеркнул, что продолжает выполнять свои обязанности.

"Мы не оставили свои обязанности! Возглавляемый мною областной оперативный штаб продолжает работать и решать актуальные вопросы помощи жителям области. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", – отметил он.

Глава ОГА также сообщил, что Херсон ожидает гуманитарной помощи.