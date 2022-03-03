В ходе боев с российскими оккупантами украинские военнослужащие вышли к границе в Сумской области – Данилов

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области", – написал он.
Секретарь СНБО отметил, что в течение последних суток российским оккупантам "не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено".
"Осознав провал своего плана "Барбаросса – 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения", – подчеркнул Данилов.
Он отметил, что обстрелы оккупантами жилых кварталов крупных украинских городов стали массовой тактикой оккупантов.
"Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!" – заявил Данилов.
Сумская область граничит с Россией. В этом регионе Украины с оккупантами сражается 95-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" ВСУ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.