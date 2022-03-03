В ходе боев с российскими оккупантами украинские военнослужащие вышли к границе в Сумской области – Данилов

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области", – написал он.

Секретарь СНБО отметил, что в течение последних суток российским оккупантам "не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено".

"Осознав провал своего плана "Барбаросса – 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что обстрелы оккупантами жилых кварталов крупных украинских городов стали массовой тактикой оккупантов.

"Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!" – заявил Данилов.

Сумская область граничит с Россией. В этом регионе Украины с оккупантами сражается 95-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" ВСУ.