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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Останки убитых в Украине российских оккупантов загружают в 20 вагонов-рефрижераторов – "Укрзалізниця"

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Вагоны с останками будут следовать по отдельным графикам
Вагоны с останками будут следовать по отдельным графикам
Фото: pixabay.com

Вооруженные силы Украины получили 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза убитых российских оккупантов. Об этом 3 марта проинформировала в Facebook "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов [...] со станций Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора – 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии", – говорится в сообщении.

По данным транспортной компании, вагоны "уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки". "Укрзалізниця" планирует движение таких поездов "на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов".

"Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5244063155627430

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Теги: война, Укрзалізниця, оккупация, Вооруженные силы Украины, вторжение, вагоны, война России против Украины, перевозки, погибшие, войска
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