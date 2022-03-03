Останки убитых в Украине российских оккупантов загружают в 20 вагонов-рефрижераторов – "Укрзалізниця"

Вагоны с останками будут следовать по отдельным графикам Фото: pixabay.com

"Укрзалізниця" предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов [...] со станций Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора – 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии", – говорится в сообщении.

По данным транспортной компании, вагоны "уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки". "Укрзалізниця" планирует движение таких поездов "на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов".

"Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.